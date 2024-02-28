Суспільство

СБУ затримала посадовицю харківського університету

28 Лютого 2024 10:26
читать на русском →
сбу, харків
Зловмисниця / СБУ

Жінка займалась розвідуванням місця дислокації ЗСУ у прифронтових територіях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів Харківщини, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону міста.

Зловмисниця намагалася виявити місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ.

Для цього жінка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. Ці відомості вона месенджером передавала бойовику окупаційних угруповань Південного військового округу РФ, який воює під Куп’янськом.

“Крім того, зловмисниця “зливала” інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує довічне ув’язнення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Лютого 2024 10:26

СБУ затримала посадовицю харківського університету
28 Лютого 2024 09:34

РФ готується до вторгнення Китаю
28 Лютого 2024 08:27

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є жертви
28 Лютого 2024 07:07

Російські окупанти не припиняють наступів навколо Авдіївки – ISW
27 Лютого 2024 20:01

110 бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки