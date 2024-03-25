Кримінал

СБУ затримала охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

25 Березня 2024 15:42
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сбу
Затримання колаборанта / Фото: СБУ

Правоохоронці викрили двох колаборантів, які під час окупації Херсона працювали на ворога.

Зловмисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали загарбників, повідомили в СБУ.

Під час окупації їх призначили до складу “адміністрації” російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі.

“Там вони стали «інспекторами відділу охорони» окупаційного об’єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та «посвідчення». Як встановило розслідування, колаборанти охороняли камери, до яких рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні”, – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, у цих камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались “вибити” з них згоду на співпрацю проти України.

Після звільнення Херсона обидва зловмисники “залягли на дно” і переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання. Але Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і затримала.

Слідчі української спецслужби повідомили затриманим про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.


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