СБУ затримала офіцера ЗСУ, який зливав ворогу геолокації підрозділу

Служба безпеки України викрила та затримала офіцера однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, завербованого російською ФСБ. Чоловік обіймав посаду командира взводу безпілотних авіакомплексів на південному фронті.

За даними СБУ, агент передавав ворогу геолокації свого підрозділу, допомагаючи коригувати обстріли українських захисників. Він також наводив повітряні удари РФ по командних пунктах та складах із боєприпасами суміжних частин.

Крім того, офіцер займався пошуком потенційних кандидатів для вербування до агентурної мережі ФСБ та намагався схилити до співпраці з ворогом інших військових.

“Співробітники СБУ задокументували злочини агента і завчасно провели заходи для убезпечення локацій та особового складу Сил оборони в зоні агентурної активності ФСБ. На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського “крота” за місцем базування його підрозділу”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі області оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.