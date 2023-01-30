СБУ затримала “мамкиного терориста”, який готував ракетний удар по електропідстанціях

Співробітники Служби безпеки викрили агента фсб в Тернопільській області.

Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів.

Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій.

Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики.

“Втім, співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.

Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати.

Як комунікацію з фсб використовував спеціально створений Телеграм-канал”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.