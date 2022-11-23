Харків

СБУ затримала коригувальника масованого ракетного удару по військових та енергетичних об’єктах Харкова

23 Листопада 2022 16:47
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сбу, харків

Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала ще одного ворожого коригувальника у ході контрдиверсійних заходів у звільнених районах сходу України.

Зловмисник «наводив» російські ракети на військові та стратегічно важливі об’єкти на Харківщині.

За даними слідства, поплічником загарбників виявився мешканець Донеччини, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало підконтрольне агресору «мгб днр».

За вказівкою ворога він переїхав до Харкова для збору інформації про місця розташування підрозділів Сил оборони, військових та важливих об’єктів критичної інфраструктури. Для цього виходив у місто, де здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів і позначав їх геолокацію на електронних картах.

Отримані відомості передавав через «зв’язкового». Ним виявився бойовик терористичної організації «днр», який входив до складу окупаційного угруповання на східному напрямку.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді медіафайлів з текстовим описом прилеглої території об’єкта.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав коригувальнику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Черкаської та Харківської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.


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