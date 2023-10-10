Кримінал

СБУ затримала колаборантку, яка організувала “референдум” у Чорнобаївці

10 Жовтня 2023 17:31
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сбу

Правоохоронці затримали колаборантку, яка організовувала фейковий “референдум” під час окупації Чорнобаївки (Херсонська область).

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранткою виявилася 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала окупантів і пішла з ними на співпрацю.

За це отримала призначення до складу створеного агресором місцевого “виборчкому” та “привілеї” щодо вільного пересування територією району.

“У лавах загарбницької установи вона виконувала вказівки Москви щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року”, – йдеться в повідомленні.

Для цього вона обходила домівки місцевих мешканців та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі й “проголосувати” на користь РФ.

Під час таких “рейдів” колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та “вибивати” з них “підписи” на підтримку Кремля.

Після звільнення правобережної частини Херсонської області фігурантка тривалий час переховувалася від правосуддя. Однак співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.


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