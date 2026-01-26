СБУ затримала інформатора, який передавав Росії дані про ППО біля українських аеродромів

Служба безпеки України затримала на Миколаївщині військовослужбовця, який передавав російській стороні дані про розташування підрозділів протиповітряної оборони поблизу українських аеродромів. Про це повідомила СБУ.

За інформацією спецслужби, затриманим виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів ППО Збройних сил України, якого завербували російські спецслужби. Він збирав і передавав ворогу відомості про систему протиповітряної оборони в районах оперативних аеродромів Сил оборони.

Слідство встановило, що під час повітряної тривоги фігурант, перебуваючи на бойовому чергуванні, фіксував на камеру мобільного телефону монітор із секретним програмним забезпеченням. Окрім цього, він передавав інформацію про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції українських підрозділів ППО.

Отримані розвіддані російська сторона планувала використати для ударів по аеродромах Сил оборони в обхід радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп. Втім, співробітники СБУ затримали інформатора одразу після першого сеансу зв’язку з представниками країни-агресора та одночасно вжили заходів для убезпечення позицій українських військ.

У СБУ зазначають, що військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як залишав прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами протиправної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 та ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.