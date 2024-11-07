СБУ затримала хіміка, який виготовляв пристрої для підпалу авто ЗСУ

Служба безпеки України затримала та оголосила підозру хіміку, який самостійно виготовляв запалювальні пристрої для підпалу військових автомобілів у Дніпрі.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, підозрюваним виявився 48-річний слюсар одного з підприємств у Дніпрі, який володів знаннями у хімії. Він потрапив у поле зору російських спецслужб через активність у проросійських Telegram-каналах, де підтримував війну РФ проти України.

Спочатку його основним завданням було виявлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області та фіксація наслідків обстрілів міста.

“Згодом куратор із ФСБ дав нове завдання: організувати серію підпалів службових автомобілів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці”, — повідомили в СБУ.

За інструкцією, чоловік виготовив запалювальний пристрій із легкозаймистою сумішшю, детонатором і модулем дистанційного керування. Він планував розмістити його під автомобіль ЗСУ та активувати дистанційно.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану), що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.