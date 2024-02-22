Кримінал

СБУ затримала ексочільника ВЛК Чернігівщини і вилучила у нього майже мільйон доларів

22 Лютого 2024 14:10
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сбу, корупція
СБУ вилучила в ексочільника ВЛК Чернігівщини майже мільйон доларів / Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії, повідомили в СБУ.

За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту. 

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.


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