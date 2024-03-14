Суспільство

СБУ затримала диверсанта, який планував підрив залізниці на Харківщині

14 Березня 2024 11:09
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диверсант, Харківщина
СБУ затримала ворожого диверсанта / CБУ

СБУ затримала російського диверсанта, який планував підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Диверсантом виявився місцевий житель, який працював на Головне управління генштабу Збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

Щоб вчинити серію вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій. Інструкцію для його виготовлення в “домашніх” умовах затриманий дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ.

Завдяки підриву окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

“Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника, встановила особи його російських «кураторів» та їхні злочинні наміри.Далі співробітники СБУ покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність диверсанта і затримали його на етапі підготовки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Під час розслідування виявили, що зрадник також збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді Дніпропетровської області. 

Як повідомляє слідство, диверсант дистанційно координував свої дії зі знайомим – представником агентурного апарату російського ГРУ, який перебуває у РФ. Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджерах.

Служба безпеки повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).


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