СБУ затримала двох агенток ГРУ, які займались коригуванням вогню

Служба безпеки України оголосила про підозру двом агентам ГРУ, які співпрацювали з російськими окупантами та коригували вогонь через акаунти своїх родичів.

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваними стали дві жінки з Прилуцького району, яких російська спецслужба завербувала дистанційно, коли вони шукали “швидкий заробіток”. Їхньою основною задачею було виявляти та передавати координати підрозділів ЗСУ, розташованих у Київській та Чернігівській областях.

Для приховання своїх зв’язків з ворогом, агентки спілкувалися з російським куратором через акаунти своїх родичів.

Підозрювані також були задіяні у встановленні прихованих відеокамер поблизу об’єктів ЗСУ, щоб шпигувати за ними, а також збирали інформацію про маршрути переміщення та позиції мобільних вогневих груп, що забезпечують охорону повітряного простору на півночі України.

Служба безпеки повідомила обом жінкам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Згідно з українським законодавством, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.