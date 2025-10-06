СБУ затримала агента РФ, який з Європи вербував підлітків для виконання терактів в Україні

Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента російських спецслужб, який з території ЄС підшукував в Україні виконавців для замовних терактів. Більшість із завербованих ним агентів виявилися підлітками, котрі шукали “легких грошей”.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Затримали підозрюваного на західному кордоні, куди його доставили польські правоохоронці для примусового повернення на територію України.

Як встановило розслідування, поплічником РФ є 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до Євросоюзу.

“Перебуваючи там, він почав шукати “легкі гроші” у Телеграм-каналах, де потрапив у поле зору спецслужб РФ. Після вербування юнака, ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України. Знаходячи “кандидатів”, зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж”, – розповіли в СБУ.

Двоє із завербованих у такий спосіб агентів – 15-річні жителі Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях спланованих терактів. Агентів затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховану вибухівку.

Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній російський поплічник залучив свою 21-річну знайому, уродженку прифронтової Костянтинівки. На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку «на гарячому», чим запобігли теракту.

СБУ кваліфікували злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 – пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.