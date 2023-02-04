СБУ затримала агента РФ, який працював на ФСБ за квартиру в Криму

Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспірованого агента ФСБ в Одесі. Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних Сил України на території південного регіону.

«Особливу увагу» звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

Також він намагався «відслідковувати» надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

СБУ затримала також і поплічника агресора.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю «хімік-розвідник». Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Крім цього займався контрабандою продукції з РФ і тому потрапив у поле зору російської спецслужби. Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. (квартири) у тимчасово окупованому Криму.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.