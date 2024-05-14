СБУ затримала агента ФСБ, який передавав окупантам наслідки удару по Одесі

СБУ повідомила підозру чоловіку, який передавав ФСБ інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, щоб коригувати наступні атаки.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваний – один з учасників агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України. Двох російських агентів затримали у результаті спецоперації СБУ у березні цього року. Зловмисники коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

За даними слідства, фігурант звітував російським спецслужбам про наслідки подвійного ракетного удару агресора по Одесі 15 березня 2024 року.

Тоді росіяни атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами “Іскандер”. Перша поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. Коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки прильоту. Потім він відправив месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.

Надалі чоловік готував серію повітряних ударів Росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Співробітники СБУ затримали агента у його власному помешканні. Ним виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси.

На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Москві та Московській області.

За співпрацю з російською спецслужбою чоловік отримував від неї грошову винагороду, яка надходила на його банківські реквізити.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Фігурант зараз перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.