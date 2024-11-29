Кримінал

СБУ затримала агента ФСБ, який облаштував “спостережний пост” на горищі
29 Листопада 2024 10:27
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сбу
СБУ затримала росйіського агента / Фото: СБУ

У Миколаєві контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки Росії на обласний центр. Агентом виявився колишній викладач місцевого університету. Для збору розвідданих зрадник встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, повідомили у СБУ.

Агент намагався відслідковувати бойові позиції українських зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп. Він також збирав дані про кількість і види озброєнь ЗСУ, які прямують на фронт.

За даними слідства, ексвикладач потрапив у поле зору ФСБ через антиукраїнські коментарі в російських Telegram-каналах. Його завербували дистанційно, а зв’язок із російськими спецслужбами підтримувався через “посередника” з окупованої частини Донеччини.

Ворожому агенту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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