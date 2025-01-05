Суспільство

Міноборони РФ відзвітувало про збиття за ніч понад 60 БПЛА над п’ятьма регіонами
5 Січня 2025 09:07
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бпла, росія
Вибухи в Таганрозі 5 січня 2025 року / Скриншот відео

Міністерство оборони Росії стверджує, що за ніч засоби протиповітряної оборони відбивали атаку безпілотників у п’яти регіонах. Загалом, за даними відомства, нібито було знищено 61 безпілотник.

Над Ростовською областю нібито збито 37 дронів, 20 – над Брянською, два над Воронезькою, над Бєлгородською та Орловською – по одному.

Ростовські пабліки пишуть, що основними цілями були аеродром у Міллерово і об’єкти в Таганрозі. Місцева влада заявляє про постраждалі приватні будинки від падіння уламків.

Тим часом тимчасові обмеження польотів цивільних суден введено в аеропорту Казані, повідомили в Росавіації. Що стало причиною для цього не уточнюється.


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