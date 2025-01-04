Політика

Російська армія за два дні втратила на Курщині до батальйону піхоти – Зеленський
4 Січня 2025 21:06
читать на русском →
зеленський
Військовий 45-ї окремої артилерійської бригади Андрій Кузьма в очікуванні бойового розпорядження / Фото 45 ОАБр

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Покровському напрямку, де тривають найжорсткіші бої. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні 4 січня після детального звіту від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта», — зазначив Зеленський.

За його словами, жорсткі бої тривають також у Курській області. Лише в районі села Махновка російська армія за два дні втратила до батальйону піхоти, до складу якого входили північнокорейські солдати та російські десантники.

«І це відчутно», — підкреслив президент, подякувавши військовим за успішні дії на всіх напрямках.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Січня 2025 21:06

Російська армія за два дні втратила на Курщині до батальйону піхоти – Зеленський
4 Січня 2025 20:51

Вдень Україну атакували 30 дронів: збито – 14
4 Січня 2025 20:40

На трасі Донецьк-Горлівка один пропагандист загинув, ще п’ятеро дістали поранення
4 Січня 2025 20:26

Двоє десантників 79-ки взяли у полон 14 окупантів: історія одного штурму
4 Січня 2025 19:31

Кількість постраждалих після удару по селищу Свеса зросла до десяти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки