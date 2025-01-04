Російська армія за два дні втратила на Курщині до батальйону піхоти – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Покровському напрямку, де тривають найжорсткіші бої. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні 4 січня після детального звіту від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта», — зазначив Зеленський.

За його словами, жорсткі бої тривають також у Курській області. Лише в районі села Махновка російська армія за два дні втратила до батальйону піхоти, до складу якого входили північнокорейські солдати та російські десантники.

«І це відчутно», — підкреслив президент, подякувавши військовим за успішні дії на всіх напрямках.