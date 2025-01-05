Yonhap News: Пхеньян, можливо, відправить додаткові війська в Росію

За останні два дні Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів на заході Курської області під час війни з Україною, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зробив цю заяву, посилаючись на доповідь, отриману від своїх військових, у якій ідеться про те, що російська армія «втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників сьогодні і вчора».

Як пише Yonhap News, заява Зеленського прозвучала після того, як розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата, який згодом помер, що стало першим подібним випадком.

Наразі в Росію відправлено близько 11 000 північнокорейських військовослужбовців, і, за словами південнокорейських офіційних осіб, є ознаки підготовки до додаткового перекидання військ і військової техніки.

Раніше Зеленський заявив, що Північна Корея втратила 3 000 солдатів у Курській області.