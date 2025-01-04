У понеділок вийде тригодинна розмова Зеленського з американським блогером

У понеділок вийде в ефір тригодинне інтерв’ю президента Володимира Зеленського американському блогеру Лексу Фрідману.

Про це заявив сам подкастер.

«У мене була чудова розмова з Володимиром Зеленським. Епізод подкасту має вийти в понеділок. 3+ години», – написав Фрідман у X.

I had a great conversation with Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa).



Podcast episode should be out Monday. 3+ hours. pic.twitter.com/kSZy7KLX2y — Lex Fridman (@lexfridman) January 4, 2025

Лекс Фрідман – американський популярний подкастер, дослідник штучного інтелекту. У нього 4 млн. фоловерів тільки в мережі X. Народився Лекс (ім’я при народженні Олексій Олександрович) у Таджикистані, виріс у Росії, згодом переїхав до США. Закінчив Університет Дрекселя, працював у Google. Веде подкаст «Lex Fridman Podcast», де обговорює науку, технології та суспільство з відомими гостями, такими як Ілон Маск і Марк Цукерберг.

Раніше він публічно запрошував Зеленського дати йому інтерв’ю російською мовою.