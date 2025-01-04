Тарас Чмут: Україна втрачає до 20 квадратних кілометрів території щодня

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут оприлюднив тривожну статистику щодо ситуації на фронті, опираючись на аналіз відкритих джерел наданих редакцією «Мілітарний». За його словами, за 2024 рік Україна втратила близько 3600 км² територій на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Для порівняння, у 2023 році втрати становили 540 км², тоді як українські війська звільнили 430 км².

Чмут також зазначив, що цьогоріч Україна провела успішну операцію в Курській області, взявши під контроль близько 1100 км², з яких наразі утримується 460 км².

Водночас найсумнішим показником він вважає нарощення темпів наступу російської армії. Якщо в червні 2024 року росіяни просувалися на 100 км² щомісяця (3,4 км² щодня), то у вересні цей показник зріс до 400 км²/місяць (13,4 км²/день). У листопаді темпи досягли піку — 610 км² за місяць, або 20,3 км² за добу.

«Ми втрачаємо 20 квадратних кілометрів нашої землі щодня. Кожної доби», — наголосив Чмут.

Він також зауважив, що попри величезні втрати у техніці, боєприпасах та живій силі, росіяни продовжують наступальні дії. Співвідношення втрат на деяких ділянках фронту вже досягло рівня Другої світової війни.