Політика

Тарас Чмут: Україна втрачає до 20 квадратних кілометрів території щодня
4 Січня 2025 18:24
читать на русском →
війна
Головнокомандувч ЗСУ Олександр Сирський під час відвідання Покровська. Грудень 2024 / Фото @osirskiy

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут оприлюднив тривожну статистику щодо ситуації на фронті, опираючись на аналіз відкритих джерел наданих редакцією «Мілітарний». За його словами, за 2024 рік Україна втратила близько 3600 км² територій на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Для порівняння, у 2023 році втрати становили 540 км², тоді як українські війська звільнили 430 км².

Чмут також зазначив, що цьогоріч Україна провела успішну операцію в Курській області, взявши під контроль близько 1100 км², з яких наразі утримується 460 км².

Водночас найсумнішим показником він вважає нарощення темпів наступу російської армії. Якщо в червні 2024 року росіяни просувалися на 100 км² щомісяця (3,4 км² щодня), то у вересні цей показник зріс до 400 км²/місяць (13,4 км²/день). У листопаді темпи досягли піку — 610 км² за місяць, або 20,3 км² за добу.

«Ми втрачаємо 20 квадратних кілометрів нашої землі щодня. Кожної доби», — наголосив Чмут.

Він також зауважив, що попри величезні втрати у техніці, боєприпасах та живій силі, росіяни продовжують наступальні дії. Співвідношення втрат на деяких ділянках фронту вже досягло рівня Другої світової війни.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Січня 2025 18:24

Тарас Чмут: Україна втрачає до 20 квадратних кілометрів території щодня
4 Січня 2025 18:45

Мін’юст відновив роботу реєстру ДРАЦС після кібератаки
4 Січня 2025 17:50

Боротьба з лудоманією та нелегальними казино: Зеленський затвердив реформу грального бізнесу
4 Січня 2025 17:27

ГУР повідомляє про критичний стан військового злочинця, причетного до масового вбивства в селі Гроза
4 Січня 2025 16:50

Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки