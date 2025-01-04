На трасі Донецьк-Горлівка один пропагандист загинув, ще п’ятеро дістали поранення

Позаштатний кореспондент російського пропагандистського видання «Известия» Олександр Мартем’янов загинув під час удару дрона по машині на трасі Донецьк-Горлівка.

Також поранені кореспондент РИА Новости і ще четверо співробітників російських ЗМІ.

Як пише «Коммерсант», український дрон атакував автомобіль із журналістами на трасі Донецьк-Горлівка на окупованій території Донецької області.

Повідомляється, що пропагандисти завершили зйомку наслідків обстрілів у Горлівці, після чого поїхали в Донецьк. На трасі їхню машину атакував дрон-камікадзе.