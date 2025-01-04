Двоє десантників 79-ки взяли у полон 14 окупантів: історія одного штурму

Штурмова група 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснила успішну операцію на одному з напрямків.

Завдяки вдалій роботі пілотів ударних дронів, які інтенсивно атакували російські позиції, окупанти були змушені сховатися в бліндаж і не ризикували виходити назовні.

Цим скористалися українські штурмовики. Двоє бійців 79-ї бригади досягли абсолютної раптовості, підійшли до входу у бліндаж і закидали його гранатами. Перелякані російські солдати, зрозумівши безвихідь ситуації, склали зброю й підняли руки.

На момент штурму в укритті перебувало 14 окупантів. Вони вирішили здатися, а українські десантники взяли їх у полон.

Унікальні кадри з нічних дронів показують, як двоє наших героїв виводять полонених фактично строєм. Блискуча і героїчна робота.