На Одещині 14-річний підліток вистрілив у голову товаришу з батькового карабіна

Сьогодні, 4 січня, в одному з населених пунктів Авангардівської громади Одеського району сталася трагедія за участю двох підлітків 14-ти й 16-ти років.

За попередніми даними поліції, молодший юнак, залишившись удома без дорослих, вирішив показати старшому приятелеві карабін, що належить його батькові. У процесі демонстрації зброї він випадково здійснив постріл, поціливши товаришу у голову.

16-річного хлопця терміново госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням голови.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини інциденту, вирішується питання щодо кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.