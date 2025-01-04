У неділю в Україні без опадів, у понеділок – мокрий сніг та дощ

В Україні в неділю, 5 січня, без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 1-6° морозу.

У Києві 5 січня без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.

У понеділок, 6 січня, в Україні – у західних, вдень і в північних, місцями центральних, Харківській областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті територій без опадів.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних і південних областях 1-6° тепла.

У Карпатах невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в понеділок невеликий мокрий сніг із переходом у дощ.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.