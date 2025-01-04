Вдень Україну атакували 30 дронів: збито – 14

Протягом поточної доби (із 11.00 4 січня) противник атакував 30-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 20.00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, – йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня російські війська здійснили масштабну атаку з використанням 81 ударного БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 09:00 було підтверджено збиття 34 ударних БпЛА.

За інформацією Командування, 47 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.