Сили оборони збили 61 “шахед”

У ніч на 5 січня 2025 року противник здійснив масований повітряний напад на Україну, застосувавши 103 ударні дрони типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів. Атаки велися з напрямків Брянська, Міллерово та Орла, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Для відбиття нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 09:00 вдалося знищити 61 ударний БпЛА типу «Shahed» та дрони інших типів. Їх збивали над Полтавською, Сумською, Харківською, Київською, Чернігівською, Черкаською, Дніпропетровською, Житомирською та Хмельницькою областями. Влучань не зафіксовано.

Ще 42 безпілотники-імітатори ворога було нейтралізовано шляхом локаційної втрати. Ці дрони не завдали шкоди.

У Харківській області через падіння одного з уражених «Shahed» пошкоджено кілька приватних будинків. Постраждалим надається необхідна допомога.