Суспільство

СБУ затримала агента ФСБ: працював на оборонному заводі Кіровоградщини 

7 Липня 2023 11:14
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сбу, фсб

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Кіровоградщині і намагався зібрати інформацію про іноземне озброєння та ремонт техніки ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. Водночас прокуратура повідомляє, що чоловік погодився на співпрацю на початку 2023 року.

У поле зору російської спецслужби, за інформацією СБУ, він потрапив під час свого тривалого перебування в Росії, де працював на різних підприємствах. Згодом його перевели в “режим очікування” і відправили в Україну, де “активували” після початку повномасштабної війни. За завданням ФСБ він цілеспрямовано працевлаштувався на одне з оборонних підприємств Кіровоградщини.

Декілька тижнів тому йому вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа. Чоловік майже одразу приступив до збору розвідданих на користь РФ. СБУ повідомляє, що ретельно документувала кожен його крок.

Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

“У червні, перебуваючи у службовому приміщенні, підозрюваний зробив фотознімки низки документів щодо господарської діяльності оборонно-промислового підприємства з грифом “таємно”. Надалі передав їх представнику російської спецслужби”.

Його затримали “на гарячому”, коли той приховано фотографував таємні документи. У разі успішного виконання ворожих завдань ФСБ обіцяла йому сприяння у виїзді до РФ і отриманні громадянства Росії.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.


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