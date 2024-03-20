СБУ затримала агента ФСБ на Чернігівщині

Служба безпеки України затримала комунальника з Чернігівщини, який виявився агентом ФСБ. Зловмисник з метою збору розвідувальної інформації про Сили оборони об’їжджав на велосипеді місцевість прикордонних районів та робив фото локації українських захисників.

Про це повідомляє СБУ.

Комунальника завербував співробітник прикордонної служби ФСБ Росії Брянської області. Завдяки антиукраїнським дописам в прокремлівських телеграм-каналах фігуранта помітили в кінці минулого року. Згодом чоловіка залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Затриманий відслідковував локації укріплених районів та опорних блокпостів українських Сил оборони на Чернігівщині, завдяки яким забезпечена оборона північних рубежів. Водночас фігурант прагнув виявити орієнтовне місцезнаходження зенітно-ракетних комплексів української ППО.

“Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони. Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості”, – розповіли в СБУ.

У повідомленні наголошують, що співробітники Служби безпеки вчасно затримали чоловіка й запобігли передачі розвідінформації росіянам.

У помешканні фігуранта були проведені обшуки, у результаті яких у нього вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази його злочинної діяльності.

“Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, – резюмують у СБУ.