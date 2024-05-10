Суспільство

СБУ затримала 5 “блогерів”, які поширювали фейки про ЗСУ

10 Травня 2024 12:24
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сбу
Затримання зловмисників / СБУ

СБУ повідомила про підозру п’ятьом жителям Київщини, які у соцмережах поширювали фейки про ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що одним із підозрюваних виявився житель столиці, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ.

Під час трансляцій чоловік не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним підозрюваним виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Telegram-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. 

“За допомогою мережі він “розганяв” кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів”, – йдеться у повідомленні.

Третім фігурантом є мешканець Києва, який на власних сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

Ще двоє підозрюваних з Київщини поширювали місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Їм загрожує до 8 років тюрми.


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