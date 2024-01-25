Кримінал

СБУ затримала 18-річного харків’янина, який корегував атаки РФ

25 Січня 2024 10:30
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сбу

У Харкові викрили 18-річного чоловіка, якого, за даними слідства, завербувала Росія для збору даних про українських військових та техніки. У прокуратурі кажуть, що російські війська завдавали ракетних ударів, отримавши інформацію від чоловіка, однак влучання фіксували у житлових кварталах Харкова.

Йому оголосили підозру за статтею про поширення інформації про розташування Збройних Сил України, повідомила пресслужба обласної прокуратури 25 січня.

За даними слідства, харківʼянин, який є спеціалістом в IT-сфері, добровільно розпочав співпрацю з представником ФСБ РФ через месенджер “Telegram”.

“За завданням російського куратора 18-річний фігурант приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові та техніка у Харкові. Отримані відомості він надсилав через месенджер у вигляді скриншотів електронних карт з координатами цілей. Після передачі даних збройні сили РФ завдавали ракетні удари по житлових кварталах Харкова”, — сказано у повідомленні.

“За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня”, — повідомили в СБУ.

Крім того, представник ФСБ РФ надав ще одне завдання харківʼянину: здійснити кібератаки на сайти держпідприємств та органів влади України. Проте хакер не встиг повністю виконати це: він був затриманий правоохоронцями.

“Під час обшуку за місцем проживання харківʼянина вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності проти України. Наразі фігурант пояснює, що нічого “поганого він хотів”, а просто став жертвою російської пропаганди”, — кажуть слідчі.

Суду підозрюваний чекатиме під вартою, суд не дав йому права вийти під заставу. Йому загрожує до 12 років тюрми.


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