СБУ запобігла продажу до Росії крадених запчастин до МіГ-29

Правоохоронці викрили зловмисників із міста Дніпро, які планували продати до Росії запчастини до винищувачів МіГ-29. Партії цих авіаційних комплектуючих раніше були викрадені на одному з українських підприємств.

Про це повідомляє СБУ.

У спецслужбі уточнили, що “ділки” хотіли продати країні-агресору стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 мільйонів гривень.

Слідчі з’ясували, що до цієї оборудки був причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав таке обладнання зі складу компанії-виробника.

“Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для “зберігання” і подальшого збуту”, – йдеться у повідомленні.

Також було встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на станції техобслуговування (СТО). Пізніше для реалізації запчастин він розмістив оголошення на спеціалізованому сайті.

“За інформацією СБУ, опублікованою “рекламою” зацікавилися представники військово-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора”, – зазначають у спецслужбі.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності та заблокували продаж військового обладнання окупантам. Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта було вилучено:

10 авіанасосів;

2 стартер-генератори;

1 тисячу додаткових комплектуючих.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

У СБУ додали, що наразі зловмисникам “світить” до 12 років в’язниці.

Як підтвердила ініційована спецслужбами експертиза, це авіаційне обладнання технічно справне для застосування у бойових умовах.

Таким чином було ухвалено рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб українських військових.

Слід нагадати, що літаки МіГ-29 також використовуються Повітряними силами ЗСУ.