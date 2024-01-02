СБУ заблокувала вебкамери, які показали роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ

Співробітники Служби безпеки по «гарячих слідах» встановила адреси та демонтували вебкамери, які транслювали роботу протиповітряної оборони та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки рф 2 січня.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв був на балконі багатоквартирного будинку й використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак унаслідок зламу російські хакери отримали віддалений доступ до управління цією вебкамерою.

Проникнувши до налаштувань камери, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію в діапазоні роботи камери.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблокуваи в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

За наявною інформацією, за допомогою цих камер росія збирала дані для підготовки та коригування ударів по Києву. За цими фактами тривають комплексні заходи, покликані не допустити нових спроб рф вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.