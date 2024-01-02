Кримінал

СБУ заблокувала вебкамери, які показали роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ

2 Січня 2024 16:49
читать на русском →
сбу

Співробітники Служби безпеки по «гарячих слідах» встановила адреси та демонтували вебкамери, які транслювали роботу протиповітряної оборони та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки рф 2 січня.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв був на балконі багатоквартирного будинку й використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак унаслідок зламу російські хакери отримали віддалений доступ до управління цією вебкамерою.

Проникнувши до налаштувань камери, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію в діапазоні роботи камери.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблокуваи в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

За наявною інформацією, за допомогою цих камер росія збирала дані для підготовки та коригування ударів по Києву. За цими фактами тривають комплексні заходи, покликані не допустити нових спроб рф вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2024 17:33

Повітряні сили за допомогою Patriot встановили рекорд зі збиття російських “Кинджалів”, – Залужний
2 Січня 2024 17:09

Масований обстріл України: 5 загиблих, понад 120 постраждалих
2 Січня 2024 16:49

СБУ заблокувала вебкамери, які показали роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
2 Січня 2024 15:37

Телемарафон “Єдині новини” може змінити свій формат
2 Січня 2024 15:23

Сьогоднішня атака нагадує ту, яка була 29 грудня — Ігнат
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки