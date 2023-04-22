СБУ викрили колаборантів, які фабрикували справи проти українців

Служба безпеки Україна ідентифікувала ще дванадцять колаборантів, які вступили до окупаційної “МВС Росії” в Херсонській області.

У лавах російського карального органу вони виконували завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону. Серед ідентифікованих колаборантів 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилась стати «слідчим» в одному з «райвідділів» псевдоустанови, повідомляють у СБУ.

Перебуваючи на «посаді», вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів, які чинили супротив окупантам. Для цього займалася «серійним» фабрикуванням справ проти мешканців захоплених районів області. Також вона причетна до пограбування особистого майна людей під час проведення «обшуків» у їхніх оселях.

Крім того, співробітники СБУ викрили трьох колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та вступили до лав окупантів. Їх призначили до створеного загарбниками «експертно-криміналістичного центру», який відповідальний за підробку експертиз у «карних справах» проти українських патріотів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм та іншим фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України. Втім, співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.