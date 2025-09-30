СБУ викрила шахраїв, які викрали 600 тис. грн у звільнених із російського полону військових

Кіберфахівці Харківського Управління Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували злочинне угруповання, яке видурювало гроші у військових, звільнених із російського полону. Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, організатором схеми виявився 20-річний мешканець Одеси, раніше засуджений за шахрайство. Він разом зі спільниками збирав персональні дані колишніх полонених і телефонував їм, представляючись співробітником СБУ.

Під час розмови шахраї переконували військових, що їм нібито призначена додаткова державна виплата. Для «отримання коштів» вимагали надати реквізити банківських рахунків та SMS-коди для входу в онлайн-банкінг. Після цього зловмисники переводили гроші на підконтрольні рахунки й заволодівали банківськими картками через поштові сервіси.

Реклама

Реклама

Загальна сума викрадених коштів становить близько 600 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи з персональними даними потерпілих.

Двом активним учасникам угруповання вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми.