СБУ викрила російських агентів, які коригували удари по Миколаєву

Служба безпеки України викрила агентурну групу російських спецслужб у Миколаєві. Четверо її учасників збирали дані про військові об’єкти та коригували удари РФ по місту.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, зловмисники передавали ворогу координати командних пунктів і логістичних складів Сил оборони, а також фіксували маршрути української військової техніки.

Інформацію вони передавали через месенджер ворожому “воєнкору” Сергію Лебедєву (“Лохматий”), який працює на ФСБ та ГРУ РФ.

СБУ затримала агентурну групу спецслужб РФ / Фото: СБУ

СБУ затримала агентів та вилучила у них мобільні телефони з доказами співпраці з окупантами. Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді та поширенні інформації про ЗСУ. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до довічного ув’язнення.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.