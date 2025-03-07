Кримінал

СБУ викрила російських агентів, які коригували удари по Миколаєву
7 Березня 2025 10:14
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Служба безпеки України викрила агентурну групу російських спецслужб у Миколаєві. Четверо її учасників збирали дані про військові об’єкти та коригували удари РФ по місту.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, зловмисники передавали ворогу координати командних пунктів і логістичних складів Сил оборони, а також фіксували маршрути української військової техніки.

Інформацію вони передавали через месенджер ворожому “воєнкору” Сергію Лебедєву (“Лохматий”), який працює на ФСБ та ГРУ РФ.

СБУ затримала агентурну групу спецслужб РФ / Фото: СБУ

СБУ затримала агентів та вилучила у них мобільні телефони з доказами співпраці з окупантами. Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді та поширенні інформації про ЗСУ. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до довічного ув’язнення.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.


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