Кримінал

СБУ викрила нові схеми виїзду ухилянтів

5 Червня 2024 16:23
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СБУ заблокувала 3 нові “схеми для ухилянтів” у прикордонних регіонах України. У різних регіонах затримано організаторів незаконної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За суми від 6,5 до 9 тис. доларів “бізнесмени” допомагали ухилянтам втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких “послуг” залежала від терміновості втечі та її способу.

На Вінниччині

Затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби. За гроші він допомагав ухилянтам нелегально потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Для конспірації фігурант використовував криптогаманець, куди приймав оплату від своїх клієнтів.

У Закарпатській області

Ліквідовано ще два канали незаконної міграції до Євросоюзу. Один з “трафіків” організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через прикордонну річку.

Для транспортування клієнтів використовували надувний човен, який ділки спеціально придбали для нелегального бізнесу.

Іншу “схему” організувала мешканка Хустського району. Залучивши до “справи” двох спільників, жінка виводила потенційних призовників через маловідомі тропи.

“За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Затриманим організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна”, – зазначили в СБУ. 


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