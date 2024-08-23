СБУ викрила чорних зброярів, які незаконно продавали трофейне озброєння та боєприпаси 

Служба безпеки та Національна поліція викрили дві групи чорних зброярів, які продавали трофейне озброєння та боєприпаси у п’ятьох регіонах України.

Про це повідомили на сайті СБУ.

За даними спецслужби, злочинні угруповання нейтралізували на Київщині, а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. Вони намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України.

“Серед вилученого у фігурантів – арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тис. набоїв різного калібру. Так, на території столичного регіону, Львівщини, Рівного та Буковини затримано одразу дев’ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень. Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці. У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців засобів ураження через особисті зв’язки у кримінальних колах”, – йдеться у повідомленні.

Для конспірації учасники угруповання відправляли “замовлення” поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, які були оформлені на підставних осіб.

“У такий спосіб зловмисники намагалися продати партію автоматів та пістолетів з набоями до них. Але співробітники СБУ завчасно викрили “схему” та заблокували її на початковому етапі. Крім того, у Львівській та Рівненській областях “на гарячому” затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати. Фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні “рекламні” оголошення у даркнеті”, – зазначили в СБУ.

В ході обшуки в помешканнях затриманих правоохоронці також виявили: партію автоматів та пістолетів з комплектуючими; десятки тис. набоїв різного калібру; майже 10 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Наразі усім затриманим оголосили підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ). Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. А уся вилучена зброя та боєприпаси після проведення процесуальних дій скерують на потреби ЗСУ.