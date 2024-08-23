Кримінал

СБУ викрила чорних зброярів, які незаконно продавали трофейне озброєння та боєприпаси 
23 Серпня 2024 13:50
читать на русском →
сбу
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили дві групи чорних зброярів, які продавали трофейне озброєння та боєприпаси у п’ятьох регіонах України.

Про це повідомили на сайті СБУ.

За даними спецслужби, злочинні угруповання нейтралізували на Київщині, а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. Вони намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України.

“Серед вилученого у фігурантів – арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тис. набоїв різного калібру. Так, на території столичного регіону, Львівщини, Рівного та Буковини затримано одразу дев’ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень. Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці. У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців засобів ураження через особисті зв’язки у кримінальних колах”, – йдеться у повідомленні.

Для конспірації учасники угруповання відправляли “замовлення” поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, які були оформлені на підставних осіб.

“У такий спосіб зловмисники намагалися продати партію автоматів та пістолетів з набоями до них. Але співробітники СБУ завчасно викрили “схему” та заблокували її на початковому етапі. Крім того, у Львівській та Рівненській областях “на гарячому” затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати. Фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні “рекламні” оголошення у даркнеті”, – зазначили в СБУ.

В ході обшуки в помешканнях затриманих правоохоронці також виявили: партію автоматів та пістолетів з комплектуючими; десятки тис. набоїв різного калібру; майже 10 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Наразі усім затриманим оголосили підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ). Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. А уся вилучена зброя та боєприпаси після проведення процесуальних дій скерують на потреби ЗСУ.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Серпня 2024 13:41

Зеленський та прем’єр Індії вшанували пам’ять загиблих під час війни українських дітей
23 Серпня 2024 12:50

Солдати армії рф відбивають штурми ЗСУ з жіночої колонії  – Bild
23 Серпня 2024 10:46

У ВМС повідомили про знищення російського “Конро Трейдер”
23 Серпня 2024 09:18

Прем’єр Індії Моді прибув до Києва
23 Серпня 2024 08:44

Вночі сили ППО 14 Шахедів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки