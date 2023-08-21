Суспільство

СБУ встановили тип ракети, якою росіяни вдарили по Драмтеатру в Чернігові

21 Серпня 2023 20:05
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сбу, чернігов, ракетний удар

Російські окупанти випустили ракету типу “Іскандер” по центру Чернігова, внаслідок чого постраждав Драматичний театр. У Службі безпеки України показали кадр, на якому видно повітряну ціль загарбників.

21 серпня у розпорядженні “24 Каналу” з’явилось фото від СБУ, на якому видно ворожий “Іскандер” у небі перед влучанням.

Як зазначили у пресслужбі СБУ, наразі триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова. Було відкрито провадження за 438 статтею Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

З метою об’єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, опитуються свідки.

Окрім того, спецслужбовці попередньо встановили тип ракети, якою окупанти вдарили по цивільній будівлі. Власне, це ракета 9М727 – тобто крилата ракета наземного ракетного комплексу “Іскандер”.

“Призначено низку експертиз. Розслідування триває”, – заявили у пресслужбі СБУ.


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