СБУ встановила обставини теракту в Івано-Франківську

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією встановила виконавців та обставини теракту, що стався 11 березня в центрі Івано-Франківська.

Як розповіли у СБУ, вибух у районі залізничного вокзалу став результатом дій російських спецслужб, які дистанційно підірвали двох власних агентів.

Ними виявилися місцеві підлітки 15 і 17 років, яких росіяни завербували через телеграм-канали із пошуку “легких грошей”.

Зловмисники, діючи за інструкціями куратора, виготовили два вибухові пристрої, замасковані під термоси, та облаштували їх дистанційними детонаторами й уражаючими елементами. Вибухівку збирали в орендованій квартирі поблизу вокзалу.

РФ використала неповнолітніх для теракту в Івано-Франківську / Фото: СБУ

11 березня, коли підлітки йшли до місця закладки одного з пристроїв, російські спецслужби дистанційно підірвали вибухівку. У результаті 17-річний хлопець загинув, його 15-річного спільника госпіталізували. Постраждали також двоє випадкових перехожих.

СБУ повідомила 15-річному фігуранту про підозру у пособництві теракту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Санкція статей передбачає довічне ув’язнення.

Також триває перевірка ролі двох 15-річних дівчат, які перебували у компанії з виконавцями під час підготовки злочину.