СБУ вдарила дронами з бойовою частиною понад 100 кг по росіянах на ТОТ

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» СБУ відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях і вразили місця зосередження техніки та особового складу.
Про це повідомили в СБУ.
“Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях. Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога”, – йдеться в повідомленні.
По окупантах відпрацювали ударні дрони моделі “FP-2” із бойовою частиною масою 105 кг.
Втрати противника уточнюються.