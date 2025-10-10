        Суспільство

        СБУ вдарила дронами з бойовою частиною понад 100 кг по росіянах на ТОТ

        Галина Шподарева
        10 Жовтня 2025 14:11
        читать на русском →
        Оператор дрона / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
        Оператор дрона / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

        Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» СБУ відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях і вразили місця зосередження техніки та особового складу.

        Про це повідомили в СБУ.

        “Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях. Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        По окупантах відпрацювали ударні дрони моделі “FP-2” із бойовою частиною масою 105 кг.

        Втрати противника уточнюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини