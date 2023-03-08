Кримінал

СБУ спіймала шістьох адмінів Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації

8 Березня 2023 14:57
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сбу, ухилянти

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.

Інтернет-ресурси «повідомляли» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (воєнкомати) в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

Насамперед вони «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Для збору відомостей про «локації» використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Через постійне «оновлення» інформації канали швидко «нарощували» власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників.

Але згубила жадібність – адміністратори вирішили зробити на цьому «бізнес» і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.

Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Наразі шести адміністраторам планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.


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