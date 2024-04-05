Суспільство

СБУ разом із Силами оборони провели атаку на аеродром Морозовськ  – джерело

5 Квітня 2024 11:32
сбу
Ілюстративне фото з відкритих джерел

СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснили атаку на аеродром Морозовськ, внаслідок чого щонайменше шість літаків знищено. 

Про це повідомляє джерело у правоохоронних органах.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Результати спільної спецоперації вражають – знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 російських військових стали «двухсотими» чи «трьохсотими». 

«Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів», – зазначив співрозмовник.


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