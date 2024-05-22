Суспільство

СБУ повідомила продюсеру Бардашу про підозру

22 Травня 2024 14:27
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сбу
Юрій Бардаш / Getty Images

СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який закликає до захоплення Києва і Харкова. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова”, — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі Бардаш переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.


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