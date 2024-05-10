Суспільство

СБУ повідомила про підозру жителю Кіровоградщини, який планував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ

10 Травня 2024 10:27
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сбу
Затримання зловмисника / СБУ

Підозрюваним виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати графіки переміщення військових ешелонів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми.


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