СБУ повідомила про підозру пропагандистці Симоньян

Правоохоронці повідомили про підозру головній редакторці російського телеканалу Russia Today Маргариті Симоньян.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.
Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.
Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.
Симоньян повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ у березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.