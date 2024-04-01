СБУ повідомила про підозру пропагандистці Симоньян

Правоохоронці повідомили про підозру головній редакторці російського телеканалу Russia Today Маргариті Симоньян.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Симоньян повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ у березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.