СБУ повідомила про підозру міністру енергетики РФ

Служба безпеки повідомила про підозру міністру енергетики РФ, який “підключив” військові бази окупантів до захоплених електростанцій на Херсонщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного Миколу Шульгінова – міністра енергетики росії, – який причетний до ведення агресивної війни рф проти України.

За даними слідства, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву рф у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань”, – повідомили в СБУ.

Для цього у липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував “приєднання” енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині.

Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками “Каховська – Джанкой” та “Каховська – Островська”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шульгінову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років тюрми.