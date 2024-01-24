СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації Росії

Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації Тактичне ракетне озброєння Бориса Обносова, який сприяє збройній агресії Росії проти України.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що посадовець входить до близького оточення російського диктатора Володимира Путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

За даними української спецслужби, промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з’єднань РФ для війни проти України.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення РФ тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах України.

Для масованих обстрілів українських населених пунктів армія РФ використовує й інше озброєння з корпорації Обносова, серед яких:

⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 Онікс, Х-22, Х-32 та Х-59;

керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

СБУ встановлена, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя Росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення.

Слідчі Служби безпеки повідомили Обносову про підозру за пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України та оголошення його у міжнародний розшук.

Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.