СБУ повідомила про підозру бізнесмену з Мелітополя, який виготовляє для окупантів “зуби дракона”

Служба безпеки України повідомила про підозру власнику будівельного холдингу на тимчасово захопленій частині Запорізької області, який виготовляє для російських окупантів фортифікаційні споруди та ремонтує автошляхи.

Про це повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, йдеться про Ігоря Скоробогатька, який після початку повномасштабного вторгнення Росії підтримав російських окупантів і запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України.

Повідомляється, що у жовтні 2022 року фігурант отримав від росіян масштабний «підряд» на виготовлення понад тисячі протитанкових загороджень, відомих як «зуби дракона», які окупанти встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ Сил оборони на півдні України.

За даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Євгена Балицького, який сприяв його призначенню на «посаду» очільника Мелітопольського асфальтобетонного заводу.

Зазначається, що влітку минулого року на потужностях заводу фігурант почав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ, яку росіяни використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території Запорізької області, а також до Криму та у зворотному напрямку.

Слідчі СБУ повідомили Скоробогатьку про підозру за пособництво державі-агресору (ст. 111−2 Кримінального кодексу України), проте через те, що фігурант перебуває на тимчасово окупованій частині півдня України, СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Санкцією цієї статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.