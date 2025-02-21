Суспільство

СБУ попереджає українців про нові інформаційні диверсії росіян
21 Лютого 2025 13:25
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Служба безпеки України зафіксувала зростання інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО), які російські спецслужби масово проводять з метою дестабілізації ситуації в країні.

За даними СБУ, противник активізував інформаційні диверсії, спрямовані на розпалювання протестних настроїв та розкол українського суспільства. Для цього російські структури використовують мережі ботоферм, фейкові акаунти, а також контрольовані групи у соціальних мережах та месенджерах, зокрема в TikTok і Telegram.

В інформаційних вкидах окупанти поширюють фейкові дані про нібито масштабні акції протесту в Україні та закликають до заворушень. Ба більше, російські структури пропонують гроші за участь у мітингах, намагаючись розхитати ситуацію всередині держави.

СБУ запевняє, що вживає всіх необхідних заходів для протидії цим загрозам та закликає українців бути пильними й не реагувати на ворожі провокації.


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