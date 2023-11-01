Кримінал

У спільників Дубінського проводять обшуки щодо організації схеми для “ухилянтів”

1 Листопада 2023 12:21
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сбу, Дубінський

Служба безпеки та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України, який причетний до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити “потрібних людей” у систему “Шлях” нібито як волонтерів. 

Задокументовано, що таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини. 

За наявними даними, частину документів, необхідних для втечі “клієнтів” за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Наразі правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій – офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.


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